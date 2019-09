La Russie n’a plus aucune dette !!!

Au 1er août 2019, l’actif net présentait un solde positif équivalent à 1,25% du produit intérieur brut (PIB) attendu pour 2019.

A titre de comparaison, l’endettement de l’Etat français oscille entre 98 et 99% du PIB, celui du Japon est de plus de 250% et aux Etats-Unis plus de 105 !

La Russie accumule des réserves d’or importantes,

La Russie vend son pétrole et son gaz ce qui lui rapporte des devises et fait d’elle un important exportateur.

La Russie, enfin n’a plus de dette et même un excédent financier de 1.25% de son PIB !

C’est ce que l’on peut appeler une saine gestion financière et une gestion qui évidemment permet une indépendance financière et donc donne les moyens à la Russie de son indépendance nationale puisqu’elle ne dépend pas des marchés.

C’est à ce résultat que les sanctions européennes et américaines ont abouti.

C’est un résultat économique assez remarquable et nous renvoie en tous points à la gestion gaullienne des finances de la France.

Logiquement le potentiel d’appréciation du rouble russe est très conséquent bien que risqué !!! Paradoxalement, le rouble vaut intrinsèquement nettement plus que l’euro.

Enfin, quand un pays n’a pas de dette, il n’est pas possible d’acheter des obligations russes, puisque la Russie n’a pas besoin d’en émettre !!

Surprenant n’est-ce pas ?

Charles SANNAT

