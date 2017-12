« Vous savez qui détient le plus grand nombre de Bitcoins ? Non ? Allez… le gouvernement américain !!! » L’édito de Charles SANNAT

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Voilà une question qui revient souvent.

Qui est le plus riche en Bitcoins ? Qui en détient le plus ? Qui est le plus gros propriétaire de Bitcoins ? Personne n’en sait trop rien !

Ce qui est sûr, ce qui est prouvé, c’est que l’un des plus gros détenteurs de Bitcoins, c’est bien l’État américain ! Eh oui !!

Tenez, lisez la traduction de cet article de Wired aux USA.

« En effet, en septembre, le FBI a fermé le marché des drogues en ligne de la Route de la soie et a commencé à s’emparer des Bitcoins appartenant à Dread Pirate Roberts – l’exploitant du marché en ligne illicite, qui, disent-ils, est un Américain nommé Ross Ulbricht.

La saisie a déclenché un débat public permanent sur l’avenir de Bitcoin, la monnaie numérique la plus populaire au monde, mais elle a eu un effet secondaire imprévu : elle a fait du FBI le détenteur du plus grand portefeuille de Bitcoin au monde.

Le FBI contrôle maintenant plus de 144 000 Bitcoins qui résident à une adresse de Bitcoin qui consolide une grande partie des Bitcoins saisis de Silk Road.

Une autre adresse, contenant les fonds de Silk Road saisis précédemment par le FBI, contient près de 30 000 Bitcoins (20 millions de dollars).

Avec 174 000 Bitcoins, cela ne fait pas du FBI le plus grand détenteur de Bitcoins au monde.

On pense que cet honneur appartient à Satoshi Nakamoto, l’inventeur fantôme de Bitcoin, qui aurait extrait 1 million de Bitcoins au tout début de la monnaie. Son stock est réparti dans de nombreux portefeuilles. Mais cela place l’agence fédérale devant les Cameron et Tyler Winklevoss, qui ont déclaré en juillet qu’ils avaient coincé environ 1 % de tous les Bitcoins (il y a 12 millions de Bitcoins en circulation).

Satoshi stocke ses richesses dans un grand nombre d’adresses Bitcoin, la plupart d’entre elles ne contenant que 50 Bitcoins. C’est un peu un cauchemar logistique, mais les investisseurs Bitcoin les plus avisés répartissent leurs Bitcoins sur plusieurs portefeuilles. De cette façon, s’ils perdent la clé de l’un d’entre eux ou se font pirater, tout n’est pas perdu.

“C’est plus facile de suivre une seule adresse, mais c’est aussi plus risqué de cette façon “, dit Andrew Rennhack, l’opérateur de Bitcoin Rich List, un site Web qui suit les meilleures adresses dans le monde de Bitcoin.

Selon M. Rennhack, la taille de l’univers des bitcoins s’est élargie au cours de la dernière année, mais le nombre total de personnes sur la planète qui détiennent au moins un Bitcoin est en fait assez petit – moins d’un quart de million de personnes. Aujourd’hui, il y a 246 377 adresses Bitcoin avec au moins un Bitcoin dedans, dit-il. Et beaucoup de gens gardent leurs Bitcoins dans plus d’une adresse. Il y a un an, ce chiffre était de 159 916, dit-il.

Bien que certains supposent que les plus grandes adresses Bitcoin sont tenues par des dinosaures bitcoin – les mineurs qui sont entrés dans le jeu dès le début, quand il était facile d’accumuler des milliers de Bitcoins avec un seul ordinateur polyvalent – presque toutes les 10 meilleures adresses Bitcoin ne correspondent pas à ce profil, dit Sarah Meiklejohn, une étudiante diplômée de l’Université de Californie à San Diego.

Elle a examiné combien de transactions dans ces portefeuilles semblaient correspondre au profil des mineurs d’autrefois et a constaté que seulement une d’entre elles correspondait vraiment.

Le reste semble appartenir à ce que Meiklejohn appelle le “nouveau riche” des Bitcoins : des gens qui accumulent des Bitcoins de sources non minières. Ce que vous voyez, c’est cet afflux d’un autre type de richesse “, dit-elle.

Parce que la plupart des adresses de Bitcoin n’ont pas été publiquement identifiées – comme celles du FBI – il est difficile de dire exactement qui constitue le nouveau top 10 Bitcoin.

Meiklejohn dit qu’ils sont susceptibles d’inclure des portefeuilles créés par des bourses ou des entreprises Bitcoin naissantes.

L’un d’entre eux est le porte-monnaie dont on pense qu’il contient 96 000 pièces d’argent volées à la Silk-Road Succor. »

Le FBI en a pour au moins 3,5 milliards de dollars en Bitcoins et sans doute plus !

En fait, ce qui ressort de tout cela, c’est l’opacité la plus totale, et les plus grands doutes peuvent subsister sur l’identité même de « l’inventeur » du Bitcoin, le fameux « Satoshi » que personne n’a jamais vu, ni rencontré.

Toute cette histoire qui est du vent repose de surcroît sur des sables mouvants.

La seule réalité, c’est qu’en saisissant les Bitcoins, ce sont les autorités américaines qui seront très rapidement en position de force sur ce nouveau marché. Pour une monnaie privée, c’est donc plutôt raté !!

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Charles SANNAT

« Insolentiae » signifie « impertinence » en latin

Pour m’écrire charles@insolentiae.com

Pour écrire à ma femme helene@insolentiae.com

Vous pouvez également vous abonner à ma lettre mensuelle « STRATÉGIES » qui vous permettra d’aller plus loin et dans laquelle je partage avec vous les solutions concrètes à mettre en œuvre pour vous préparer au monde d’après. Ces solutions sont articulées autour de l’approche PEL – patrimoine, emploi, localisation. L’idée c’est de partager avec vous les moyens et les méthodes pour mettre en place votre résilience personnelle et familiale.

« À vouloir étouffer les révolutions pacifiques, on rend inévitables les révolutions violentes » (JFK)

« Ceci est un article ‘presslib’, c’est-à-dire libre de reproduction en tout ou en partie à condition que le présent alinéa soit reproduit à sa suite. Insolentiae.com est le site sur lequel Charles Sannat s’exprime quotidiennement et livre un décryptage impertinent et sans concession de l’actualité économique. Merci de visiter mon site. Vous pouvez vous abonner gratuitement à la lettre d’information quotidienne sur www.insolentiae.com. »

Source ici