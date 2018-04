Vidéo à voir : la palme d’or de la crétinerie revient à CNN

Comme je le dis et le répète, je ne prétends pas connaître la vérité, en revanche je sais quand on se fiche de moi, et les premières secondes de ce reportage de CNN sont hilarantes, et pas à cause d’un gaz qui ferait rire vu la gravité du sujet justement.

Il y a donc une crétine de journaliste qui, pour attester de la véracité d’une attaque chimique, a l’excellente idée d’aller renifler un sac à dos rose de petite fille et trouve, l’air docte, que ça sent quelque chose, de … de … bizarre qui sentirait par exemple à plein nez la propagande et la manipulation.

Je sais qu’en haut lieu, on nous pense tous crétins et abrutis, totalement débiles, sans-dents et intégralement cons pour ne pas dire demeurés, mais c’est une vision un tantinet caricaturale. Malgré tous les efforts faits pour abrutir les masses, nombreux sont celles et ceux qui résistent encore et toujours à l’envahisseur de la bêtise.

Renifler du gaz toxique pour dire que c’est du gaz toxique c’est très con !

Bon, inutile de vous mettre en garde mes amis, mais je préfère quand même faire un léger excès de prudence.

Surtout, si vous pensez qu’un truc a été contaminé par un gaz neurotoxique odorant (souvent ça sent rien, sinon ce serait trop facile à détecter au pifomètre), alors surtout… ne le sentez pas. Si c’est vraiment du gaz neurotoxique, vous allez mourir dans d’horribles souffrances et ni vous ni moi ne le souhaitons. D’accord ?

Il n’y a que cette crétine de CNN qui croit pouvoir sentir un truc et dire que c’est un gaz neurotoxique sans être morte… parce qu’elle vient juste de prouver qu’elle a senti le liquide vaisselle, ou la lessive à la main… mais certainement pas du gaz sarin. Sinon elle serait morte devant nous. Elle a prouvé donc qu’il n’y avait pas de gaz neurotoxique.

Elle a prouvé ensuite qu’on nous prend pour des cons.

Partagez massivement mes amis. La France mérite mieux.

Charles SANNAT