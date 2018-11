Christophe Rouillon : « Il manque une opinion publique européenne pour contrer l’égoïsme des États »…

C’est un article d’Euractiv, le média européen et europhile.

La remarque est pertinente. Excellente même. Mais comment peut-on parler d’opinion publique européenne ?

Christophe Rouillon est maire PS de Coulaines en périphérie du Mans, il est également volontaire pour mener la liste PS aux élections européennes. Pour lui, « il manque une opinion publique européenne pour contrer l’égoïsme des États ».

Alors la remarque est bonne et l’idée, comme toutes les idées européennes, est très belle, mais totalement illusoire.

Explications.

Une opinion publique, c’est l’expression d’un groupe suffisamment soudé et uni pour dégager un consensus.

Cela est possible au niveau d’un pays. Rarement d’un continent.

Il n’y aura pas d’opinion publique européenne, pas plus que de défense ou d’armée européenne.

Finalement, lorsque l’Europe arrive dans le mur, et qu’il n’y a plus rien de possible, on évoque… l’armée européenne ! L’idée de ceux qui n’ont pas d’idée.

L’opinion publique européenne, c’est un peu la même chose, encore plus lorsque cette opinion publique veut être opposée aux États dont sont issus ceux qui composent cette opinion publique européenne.

C’est l’Europe qui devrait prendre en compte les opinions des peuples, mais là, le raisonnement, très habilement, est totalement inversé.

Charles SANNAT

Source Euractiv.fr ici