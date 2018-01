« Vers de nouvelles élections en Allemagne et la disparition d’Angela Merkel de la scène politique ? » L’édito de Charles SANNAT

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

La situation politique en Allemagne pour que la petite mère du peuple Angela Merkel puisse exercer son 4e mandat consécutif est compliquée. Très compliquée même, et il est devenu complètement envisageable que ce quatrième mandat soit celui de trop pour Angela Merkel.

Alors qu’en fin de semaine dernière le SPD et le parti de Merkel ont décidé de former un gouvernement de coalition sous la pression notamment du Président allemand, et bien que cet accord n’ait pas franchement eu encore le temps de s’appliquer, il est déjà remis en cause par une grande partie des sociaux-démocrates qui doivent se réunir en congrès pour ratifier… ou pour refuser cet accord.

Ce congrès se tiendra le 21 janvier et en cas de refus, cela ouvrira la voie directement à de nouvelles élections où seule l’extrême droite allemande pourrait sortir son épingle du jeu ; même si elle ne remporterait pas les élections, elle s’installerait probablement plus fortement dans le paysage politique avec à la clef, la possibilité de rendre encore plus difficile un accord de gouvernement et la mise d’une coalition.

En cas de nouvelles élections, que se passerait-il pour Merkel ?

Si Angela Merkel n’est pas capable de former un gouvernement et une coalition viable autour d’elle, il est fort probable qu’elle ne pourrait sans doute pas mener son parti à la bataille et qu’elle devrait renoncer, ce qui poserait un gros problème, car Merkel écrase la vie politique allemande et empêche de nouveaux talents politiques d’émerger, ce qui laisserait un vide important pour ce tour-ci dans son camp.

C’est d’ailleurs peut-être même le calcul cynique du SPD.

Accepter en façade un accord relativement mauvais pour montrer de la bonne volonté et prouver les responsabilités de ses dirigeants qui acceptent de se sacrifier pour le bien commun, en sachant pertinemment que la base, elle, refusera de ratifier un tel accord.

En refusant de ratifier cet accord, les militants du SPD obligeront le président allemand à convoquer de nouvelles élections et l’échec de Merkel devrait la pousser dehors.

Finalement, ce serait un boulevard pour le SPD allemand.

Nous allons peut-être vers une aggravation de la crise politique plus que vers sa résolution.

Cela dit, cela devrait à court terme, à mon sens, avoir peu d’impact économique car finalement, les pays, même sans gouvernement, continuent de fonctionner comme si de rien n’était ou presque.

Pensez à l’exemple belge, sans gouvernement pendant plus d’un an. La Belgique se portait comme un charme.

Finalement, ce constat en dit long sur l’utilité marginale de nos classes politiques, et… sur leurs capacités de nuisances.

Néanmoins, la carrière et la longévité de Merkel furent exceptionnelles. La photo qui illustre cet article le prouve. Poutine et Merkel, auront vu passer, Chirac, Sarkozy, Hollande et Macron… finalement, que la France est instable!

