« VACCINS Covid-19, l’Union Européenne indemnisera-t-elle les laboratoires en cas de problèmes ? » L’édito de Charles SANNAT

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Lorsque l’on fait n’importe quoi, on obtient à peu près un résultat aboutissant au n’importe quoi. Et c’est ce à quoi s’efforcent avec constance nos autorités et cela devient tout de même sacrément stupide…

Je vous passe les protocoles sanitaires crétins de la rentrée scolaire où les parents ne doivent surtout pas être ensemble dans l’école et on les voit donc avec de longues files d’attente entassés… devant les écoles. Mais les contaminations n’auront pas lieu dans l’école, mais devant… cela change tout, surtout que les enfants eux seront mélangés dans les écoles sans distanciation :ils étaient contagieux en mars mais plus en septembre.

Heureusement, le moment approche où nous pourrons avoir un beau et décisif vaccin qui nous protégera de ce bien méchant virus.

Oui, un vaccin qui sera ou pas obligatoire, on ne le sait pas.

Les complotistes, eux, s’en donnent déjà à cœur joie et prophétisent déjà un vaccin obligatoire, imposé, avec micro-puce et tout plein d’adjuvants super pas bon pour la santé.

Vous savez les complotistes, la grande presse, la sérieuse, celle qui est subventionnée par vos impôts puisque les gens ne l’achètent plus, s’évertue à les faire passer pour au mieux des doux dingues, au pire de très dangereux psychopathes propagateurs de « Fake News ».

Il y aurait bien une façon simple de réduire à néant le complotisme…

Oui, une manière fort simple et très peu coûteuse pour ne pas dire gratuite.

Il suffirait de dire la vérité et de ne plus prendre les gens pour de fieffés imbéciles.

Envolé le complotisme qui prospère bien évidemment sur… tout ce qui n’est pas dit, sur les mensonges ou les hypocrisies d’un système médiatico-politique discrédité et à bout de souffle.

Le problème, c’est que… parfois, il y a tout de même de quoi se gratter la tête !

Vaccins contre la Covid : l’UE indemnisera les laboratoires en cas d’effets secondaires inattendus

Voilà une information qui va faire hurler dans les chaumières, et les chômants futurs chômeurs de nos « chômières » auront bien raison.

Je trouve assez truculentes ces derniers lignes du magazine Capital qui reprend une information du Figaro et qui écrit tout de même en toutes lettres que :

« L’industrie pharmaceutique européenne assure ses arrières et obtient une protection financière en cas de problèmes avec les futurs vaccins ».

« La course au vaccin contre le coronavirus s’intensifie face à la reprise de la pandémie. Un traitement pourrait être disponible dès le premier trimestre 2021, ce qui serait un record. Le développement d’un vaccin prendrait alors douze à dix-huit mois, contre dix ans habituellement, note Le Figaro. Cette précipitation pourrait-elle engendrer des risques ? En tout cas, l’industrie pharmaceutique européenne fait tout pour se protéger en cas d’effets secondaires inattendus. Des questions se posent autour de la responsabilité des risques financiers et juridiques en cas de problèmes avec le futur vaccin Covid-19. Les membres de la Fédération européenne des associations et industries pharmaceutiques (EFPIA) discutent avec les autorités et les gouvernements européens pour la définition d’un système complet d’indemnisation, selon le quotidien.

« Il est possible que certaines personnes rencontrent des problèmes médiaux après la vaccination » avec le déploiement de milliards de doses de vaccins, selon la Fédération européenne des associations et industries pharmaceutiques. Elle précise cependant au Figaro que « tous les médicaments et vaccins peuvent entraîner des effets secondaires chez certaines personnes », expliquant que les problèmes ne seraient pas propres au vaccin Covid-19. « Les vaccins ne seront approuvés pour utilisation que lorsque leur sécurité et l’efficacité seront démontrées aux autorités réglementaires en Europe », ajoute la Fédération ».

Mais rassurez-vous la Commission rassure !

« La Commission européenne, elle, dément « toute suggestion selon laquelle les contrats que la Commission négocie ne respecteraient pas la directive sur la responsabilité autour des produits mis sur le marché ». Bruxelles précise aussi au Figaro que les réglementations en vigueur en matière de responsabilité civile des entreprises ne seront pas changées. Les actions légales contre les laboratoires pharmaceutiques sont soumises aux lois des Etats membres de l’Union européenne, encadrant la responsabilité pour les dommages subis par les patients.

Sur le volet financier, des discussions se poursuivent. Le Figaro affirme que les autorités européennes indemniseront le fabricant si la responsabilité de ce dernier était mise en cause en cas de dommages futurs. La Commission européenne confirme au quotidien qu’en compensation pour les risques élevés pris pour la fabrication de vaccins, « les accords d’achat anticipé conclus avec certains laboratoires prévoient que les États membres indemnisent le fabricant pour certaines responsabilités encourues ». L’Agence européenne des médicaments affirme qu’un système de suivi du vaccin, après son lancement, sera mis en place pour surveiller que les effets secondaires soient remontés aux autorités sanitaires ».

Qui va vouloir d’un vaccin dont les effets secondaires seraient indemnisés par… l’Europe ?

Le précédent du vaccin contre la grippe du H1N1 a été désastreux, non pas parce que c’était un vaccin et que les vaccins c’est pas bien par principe !

Les laboratoires ont utilisé dans la précipitation de nouveaux adjuvants nocifs pour l’organisme alors qu’ils pouvaient faire largement autrement avec des techniques largement éprouvées depuis des décennies.

La méfiance des populations a été très forte et la vaccination un véritable camouflet pour les autorités de l’époque. Roselyne Bachelot actuelle ministre de la culture s’en souvient encore.

Il est évident que nous allons à nouveau vers de grands problèmes de confiance vis-à-vis des futurs vaccins Covid-19 parce que les choses ne sont pas claires, et comme disait mon pépé, quand c’est pas clair c’est qu’il y a anguille sous roche !

Les autorités européennes ne doivent pas négocier, ni discuter avec les laboratoires en « secret ».

Il est compréhensible que face à une situation exceptionnelle, des mesures exceptionnelles soient envisagées ou prises.

Ces mesures sont et seront largement acceptées et admises par les populations à partir du moment où elles sont simples, compréhensibles et prises en transparence avec les gens et non contre eux ou dans leur dos.

Parce qu’avec ce genre d’informations, il est une chose qui est certaine, c’est que la confiance entre les peuples et ses « dirigeants » déjà proche de zéro, risque de connaître elle aussi une « croissance négative » !!

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

